Megaoperação. PSP deteve 12 pessoas, entre os 19 e os 26 anos, em Oeiras

Camponio da Beira

17 jun, 2020 Viseu 08:47

Com tantas mega operações e detenções , porque é que Portugal é o país da Ue com mais assaltos ? Quem não está a fazer o seu trabalho; para que é principescamente pago? As prisões são um castigo, não podem ser um campo de férias pagas. Os que defendem os direitos humanos (e bem ) dos criminosos, se querem ser coerentes, tê que defender também as vitimas pelo menos com o mesmo afinco, porque essas também são humanos.