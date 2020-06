Megaoperação. PSP deteve 12 pessoas, entre os 19 e os 26 anos, em Oeiras

Doze pessoas foram detidas no Bairro do Pombal, em Oeiras, numa operação da PSP por suspeitas do crime de roubo e agressões, informou a comandante operacional Ana Néri.

"Foram realizadas buscas hoje de manhã para intercetar e deter indivíduos que estiveram envolvidos no dia 4 de maio numa rixa em Paços de Arcos, onde houve roubos e agressões", disse a comandante em declarações aos jornalistas no local.

De acordo com Ana Néri, os detidos, com idades entre os 19 e os 26 anos, são suspeitos de envolvimento numa ocorrência, onde houve roubos e agressões a estafetas da Uber Eats.

Durante a operação na qual foi dado cumprimento a mandados de detenção e busca domiciliária, a PSP apreendeu também "indumentária" que alegadamente terá sido usada pelos jovens, droga, gás pimenta e uma soqueira".

Em comunicado, a PSP adiantou que a operação "de grande envergadura" visou dar cumprimento a mandados de busca e detenção por crimes de roubo, ofensas à integridade física qualificada e participação em rixa.

Os detidos vão ser presentes a tribunal na quinta-feira.

[notícia atualizada às 10h20]