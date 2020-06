Lacerda Sales: "Abordagem à pandemia não teve qualquer restrição financeira"

Lacerda Sales disse ainda, num momento em que se está a discutir o Orçamento Suplementar, que existiu “um reforço muito significativo de cerca de 500 milhões, o que é muito importante para o financiamento do SNS”.

O governante afirma que é difícil precisar o dinheiro despendido desde o início do surto epidémico, referindo que os gastos foram proporcionais à evolução dos acontecimentos.

Natural subida dos internamentos

O mesmos responsável referiu que Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região que “concentra maior atenção” das autoridades de saúde. Nesta quarta-feira foram detetados 282 casos, o que representa 84% do total nacional.

“Lisboa e Vale do Tejo representa cerca de 40% do total de testes de diagnóstico feito em Portugal. No entanto, é preciso ter em conta que sendo a maioria dos novos casos nesta região e ainda que tenham sintomas ligeiros, é natural que haja um ligeiro aumento de internamentos”, afirmou o secretário de Estado.

O mesmo sublinhou que nos primeiros 15 dias de junho houve um acumular de 4.153 novos casos nesta zona do país, “o que, apesar de tudo, se refletiu numa redução dos doentes em enfermaria de 6% e num aumento dos doentes em cuidados intensivos de 7%”.

Lacerda Sales olha para estes valores como estando dentro do “expectável” e que não representam “uma sobrecarga dos serviços de saúde”.