Incêndios. Governo diz ter investido 200 milhões em Pedrógão Grande

Este valor tem cabimentação orçamental e está previsto desde 2018, e tem um horizonte de utilização até 2022 . “Na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande foi aprovado o Programa de Revitalização do Pinhal Interior (PRPI), que passou a ser o instrumento de orientação para a administração central e local, no horizonte temporal de 2022, para aquela região”, diz a tutela em resposta à Renascença .

O Ministério do Ambiente diz que há 200 milhões de euros para gastar nos municípios do Pinhal Interior afetados pelos fogos de 2017, e que fizeram 66 mortos em vários concelhos daquela região e destruíram mais de 500 casas.

As 66 mortes, os mais de 250 feridos, as 500 casas(...)

O mesmo ministério detalha ainda que se trata de “um programa construído com os municípios e com os agentes locais, transversal a todos os setores de atividade e áreas governativas, onde a administração investiu mais de 200 milhões”.

Perante as críticas que emergem do terreno, o ministério liderado por João Matos Fernandes declara ainda que já se encontram disponível, para os proprietários que queiram usufruir, cinco anúncios abertos com uma dotação de 100 milhões de euros para diferentes áreas que “vão permitir uma gestão mais sustentável da floresta, incidindo nas suas funções ambientais, sociais, económicas e paisagísticas”.

Na mesma resposta às questões da Renascença, fonte do Ministério do Ambiente argumenta que “o regime jurídico do arrendamento forçado também já se encontra concluído, aguardando agendamento para reunião do Conselho de Ministros e envio da proposta de autorização legislativa para a Assembleia da República”.

Ainda assim, segundo a Renascença constatou com os atores locais em Pedrógão Grande, três anos depois, mantêm-se as persistentes falhas no funcionamento das comunicações, mas não só, também na zona atingida continuam a ver-se árvores muito próximas das estradas (e não a 10 metros como a lei prevê), os eucaliptos e as acácias voltaram a crescer sem controlo, e os proprietários queixam-se de que não há dinheiro para fazer as limpezas.