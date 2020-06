Há “uma dezena de vacinas em fase avançada”. Portugal acompanha estudos

Veja também:

O presidente do Infarmed Rui Santos IVo garante que há "uma dezena de vacinas [contra a Covid-19] em fase avançada" e que Portugal está em conversações com as empresas responsáveis por estes estudos.

“Há um número significativo de empresas, algumas em fases mais avançadas”, disse Santos Ivo sem querer identificar ao certo quais são esses fármacos, mas adiantando que são "cerca de uma dezena".



O presidente do Infarmed garantiu ainda que Portugal está a acompanhar esses estudos, de forma a que possam ser avaliados de imediato os resultados que forem sendo alcançados.

Na mesma linha, o secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales disse que a compra de vacinas é "um processo complexo" e que Portugal está a acompanhar a posição da Comissão Europeia, tendo em vista uma decisão que se pretende "cooperante e coletiva".

Ainda assim, Lacerda Sales garante que Portugal está “em conversações com diversas empresas, nomeadamente algumas que estão em fases mais avançadas".

"Não estamos apenas dependentes desta posição a que me referi”, rematou.