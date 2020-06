Agrava-se situação em lar de Aljubarrota. Autarquia teme mais casos

No que respeita aos utentes, dos 35 idosos que ali residem, 29 testaram positivo para a Covid-19. Do lado dos funcionários, dos 20 que trabalham com os idosos, 10 também estão infetados.

Está a agravar-se a situação no lar da Misericórdia de Aljubarrota, em Alcobaça. Entre idosos e funcionários, há perto de 40 pessoas infetadas com o novo coronavírus.

Nesta quarta-feira de manhã, o autarca reúne-se com a Santa Casa da Misericórdia, as autoridades de saúde e a Segurança Social para avaliar se os utentes vão permanecer no lar e se é possível mantê-lo a funcionar com apenas 10 funcionários.

Durante a manhã, a instituição será desinfetada por uma equipa da GNR e Paulo Inácio vai exigir que os funcionários do serviço de apoio domiciliário sejam também testados, de forma a despistar qualquer hipótese de contacto.