Presidente das Honduras tem Covid-19

O Presidente das Honduras está infetado com Covid-19. Num discurso ao país, Orlando Hernandez informou que tem sintomas e que está a receber tratamento.

“Como Presidente da nação e cidadão responsável, quero comunicar que, durante o fim de semana, comecei a sentir algum desconforto e fui hoje diagnosticado como doente de Covid-19”, anunciou na televisão, na terça-feira.

Na mesma comunicação, o chefe de Estado adiantou ainda que a mulher e dois dos seus assessores também deram positivo no teste ao novo coronavírus.

“Os médicos recomendaram-me descanso, mas continuarei a trabalhar à distância”, disse ainda, acrescentando que a medicação já começou a ter efeitos sobre os sintomas.

Orlando Hernandez vai manter-se em isolamento e sob observação clínica. O Presidente das Honduras está a ser tratado com um cocktail de medicamentos que inclui microdacyn (um antisético), azitromicina (usada para ifeções bacterianas), ivermectina (usada para infestações de vários parasitas que e que alguns médicos australianos começaram a usar no tratamento do novo coronavírus) e zinco (um mineral essencial de que o organismo não tem reservas).

O mesmo tratamento está a ser administrado aos assessores e à mulher, a Primeida-Dama Ana Garcia de Hernandez, que está assintomática e se manterá também em quarentena, em casa.

Até agora, as Honduras notificaram 9.656 casos confirmados de infeção e 330 mortes associadas ao novo coronavírus.