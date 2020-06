Novo recorde de infeções no Brasil

Veja também:

O Brasil registou um recorde de novos casos de Covid-19, esta terça-feira, mas as autoridades garantem que o surto está controlado.

O maior país da América do Sul é atualmente o segundo país mais afetado pela Covid-19, com mais de 45 mil mortos, segundo dados oficiais, atrás dos Estados Unidos, que já ultrapassaram os 119 mil. Nas últimas 24 horas morreram mais 1.282 pessoas da doença no Brasil, disse o Ministério da Saúde.

Apesar do cenário, Walter Braga Netto, chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro e um dos principais responsáveis pela gestão da pandemia, garante que o surto está controlado.

“Existe uma crise, e simpatizamos com as famílias enlutadas, mas está controlado”, disse Braga Netto, durante uma sessão online com a Associação Comercial do Rio de Janeiro.

Apesar do número total de mortos ser tão alto, Braga Netto fez notar que o número de mortos por milhão é, na verdade, melhor do que os dados da Bélgica, Espanha, Reino Unido, Itália e França, pelo que, disse, é importante “passar uma mensagem de otimismo na gestão da crise”.