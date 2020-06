Covid-19. Rússia regista menor número de casos diários desde 1 de maio

A Rússia registou, nas últimas 24 horas, o menor número de novos casos de Covid-19 desde 1 de maio: 7.843.

Os números foram divulgados nesta quarta-feira pelas autoridades sanitárias, segundo as quais, dos casos diagnosticados no último dia, 2.994 são assintomáticos.

No total, morreram na Rússia 7.847 pessoas com Covid-19 e 533.301 foram infetadas, sendo que 10.036 receberam alta hospitalar nas últimas 24 horas.

A Rússia é o terceiro país com o nível mais alto a nível mundial em relação ao número de casos de infeção pelo novo coronavírus, ultrapassado pelo Brasil e pelos Estados Unidos.

A região de Moscovo é a zona mais afetada do país. Na capital do país, morreram no último dia 48 pessoas, na mesma altura em que as autoridades se mostraram dispostas a levantar as restrições impostas para conter a pandemia, com a abertura de esplanadas de cafés e restaurantes, museus e o jardim zoológico.

Para muitos especialistas o "desconfinamento" na capital é precipitado.

Apesar do levantamento de algumas restrições, o presidente da Câmara de Moscovo recomendou a manutenção do teletrabalho para que sejam evitadas situações de aglomeração em empresas e edifícios.

Entretanto, soube-se nesta quarta-feira que as autoridades russas instalaram uma câmara desinfetante que asperge os visitantes e todos os produtos que transportam quando acedem à residência do Presidente, Vladimir Putin, para evitar os perigos de contaminação de Covid-19.

Após o início da pandemia, o chefe de Estado russo passou a trabalhar numa residência localizada em Novo-Ogoriovo, arredores de Moscovo.

Com o objetivo de proteger o Presidente da contaminação pelo novo coronavírus, os visitantes têm de passar através de um aparelho que os asperge com um produto desinfetante, de acordo com as imagens que foram divulgadas pelos jornalistas na conta da rede social Twitter da agência pública Ria Novosti, nesta quarta-feira.