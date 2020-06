Tombo portista relança campeonato nos jornais

O empate sem golos do FC Porto no terreno do Desportivo das Aves faz a manchete dos três jornais desportivos.

"Aves de rapina", metaforiza "A Bola". Foram 20 os remates, mais 40 os cruzamentos e Zé Luís ainda desperdiçou uma grande penalidade. "Tudo menos golos", resume "O Jogo".

O "Record" acrescenta o ponto de vista da corrida ao título: "Dragão dá vida à águia". Benfica pode apanhar FC Porto na liderança.

Os jornais também se focam na visita do Benfica ao Rio Ave, com o "Record" a garantir que Bruno Lage prepara surpresas no onze.

O Sporting renovou com Eduardo Quaresma até 2025. O central de 18 anos fica com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Nota, ainda, para a renovação de Fernando Santos, que continua ao comando da seleção nacional até ao final do Euro 2024.