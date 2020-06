Final da Champions em Portugal é "feito único e irrepetível", diz Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, diz que Portugal terá a oportunidade de receber uma fase final única da Liga dos Campeões, a maior prova de clubes a nível europeu.

"Porquê que está aqui tanta gente a propósito de uma final de uma competição? Já tivemos finais da Liga dos Campeões e não houve este encontro, mas esta não é mais uma final, é um caso único e irrepetível. É uma final, duas meias-finais e quatro quartos de final. É único pelo momento que vivemos, porque não conhecemos nos últimos 100 anos uma pandemia assim", afirma.

O Presidente da República recebeu no Palácio de Belém o primeiro-ministro, os ministros da Saúde, Educação e Economia, o secretário de Estado do Desporto, o presidente da câmara de Lisboa, o presidente da FPF, Tiago Craveiro, da FPF e UEFA, Frederico Varandas, presidente do Sporting, e ainda representantes do Benfica.

"É uma vitória para Portugal, mas uma vitória pessoal de Fernando Gomes. Todos acompanhamos a atuação do presidente em vários certâmes, sabemos o respeito e admiração que tem, que valem um corpo de diplomatas e um exército de especialistas em relações internacionais", disse.