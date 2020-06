Covid-19. Fábio Veríssimo volta a testar positivo e é afastado do Famalicão-Braga

O árbitro Fábio Veríssimo voltou a testar positivo à Covid-19 e foi afastado da partida entre Famalicão e Sporting de Braga, segundo anunciou a FPF.

"Fábio Veríssimo regressou aos treinos no início de junho e teve quatro testes negativos antes de ser nomeado pela primeira vez. Esta quarta-feira, no cumprimento do protocolo de retoma das competições, voltou a testar positivo para covid-19", pode ler-se.

Cumprindo as normas definidas pela DGS, o Conselhod de Arbitragem "decidiu proceder à substituição de Fábio Veríssimo". Hugo Miguel será o árbitro da partida.