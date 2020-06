Carvalhal irritado com a arbitragem. "Já nada me surpreende no futebol português"

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, mostrou-se muito irritado com a arbitragem na derrota contra o Benrfica, numa partida em que a sua equipa terminou reduzida a nove unidades, depois de duas expulsões.

"Não vale a pena falar, tudo o que disser vai funcionar contra mim. Foi um típico jogo do campeonato português. Estou fora deste circo, discuta-se agora. No futebol português já nada me surpreende", afirmou, em declarações à Sport TV.

O técnico da equipa de Vila do Conde recorda a eliminação da Taça da Liga, em dezembro, e diz que equipa vai tentar superar o melhor registo do clube na I Liga, "se deixarem".

"Tínhamos o objetivo de chegar à 'final four' da Taça da Liga, mas fomos atirados para fora da competição. Vamos tentar alcançar a melhor pontuação de sempre do Rio Ave, se nos deixarem fazer pontos. Vamos fazer tudo dentro de campo para nganhar jogos", diz.

Ainda assim, Carvalhal fala de um jogo bem disputado antes da primeira expulsão da equipa do Rio Ave.

"Prometemos que iríamos jogar cara a cara e fizemos isso. Conseguimos marcar e depois tivemos uma oportunidade para o segundo. Fizemos um bom jogo, dividido. Mas apartir daí, não me apetece dizer mais nada", diz, sobre a expulsão.