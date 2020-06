Câmaras do Porto e Gaia querem adiamento do FC Porto-Boavista na noite de São João

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, e Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, querem que o jogo entre FC Porto e Boavista seja adiado, segundo avança o Jornal de Notícias.

"Sobre a marcação de um dérbi futebolístico da cidade para essa noite, os presentes acordaram em manifestar ao Governo, às autoridades de saúde e à Liga Portugal, a sua preocupação acerca da realização do jogo de futebol entre o FC Porto - Boavista, já que, segundo o parecer da PSP, o encontro poderá ser um foco de concentração indesejado de adeptos, sugerindo-se o seu adiamento. Recorde-se que os restantes jogos onde intervêm os clubes com mais adeptos, foram todos agendados para dias de semana, exatamente pelas mesmas razões, pelo que não faria sentido a realização do dérbi da cidade, logo na noite de São João", lê-se em comunicado assinado pelos dois autarcas.

O dérbi da cidade foi marcado para a próxima terça-feira, às 21h15, no Estádio do Dragão, data que coincide precisamente com a noite de São João, feriado nos concelhos.

De acordo com a publicação, os dois autarcas estiveram reunidos esta quarta-feira para delinear estratégias de segurança para a noite de São João, em que não serão permitidas celebrações e festividades.

Para além de já ter sido anunciado que não existirão transportes públicos a circular, os autarcas ponderam interditar a utilização da ponte Luís I e encerrar mais lojas e transportes.