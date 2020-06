Só falta anúncio oficial. Lisboa recebe fase final da Liga dos Campeões

Portugal vai receber a fase final da Liga dos Campeões. Só falta mesmo o anúncio oficial, da UEFA, marcado para as 14h30 desta quarta-feira.

Era um segredo muito mal guardado: a imprensa internacional avançou com a notícia bem cedo, depois o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou implícito que era verdade e, na terça-feira, a Direção-Geral da Saúde garantiu que havia "todas as condições".

A final a oito da prova, com sete jogos - quartos de final e meias-finais a uma mão, mais a final - realizar-se-á em Lisboa. O Estádio da Luz será o principal palco e receberá a final. Alvalade servirá de apoio.

O mini-torneio da Liga dos Campeões será jogado à porta fechada, em 11 dias, entre 12 e 23 de agosto. Os "quartos" estão marcados para 12 a 15 e as meias-finais para 18 e 19. A grande final será a 23 de agosto.

Lisboa sucedeu a Istambul na organização da prova, depois de os turcos terem desistido. A capital portuguesa já tem experiência, dado que, em 2014, recebeu a final da Champions, entre os rivais de Madrid, Real e Atlético. A ex-equipa de Cristiano Ronaldo, que jogou, venceu o troféu.



Quem vai jogar a "final eight"?

A Liga dos Campeões foi interrompida, devido à pandemia do novo coronavírus, em março, a meio dos oitavos de final. Aí reside a grande dúvida sobre este reatamento da prova: quem passa aos "quartos"?

Se o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain já tinham eliminado o Liverpool e o Borussia Dortmund, respetivamente, os restantes quatro duelos ainda estavam por resolver, com a segunda mão por jogar.

No primeiro jogo, o Lyon tinha batido a Juventus, por 1-0, em França; o Manchester City tinha vencido no terreno do Real Madrid, por 1-2; o Bayern de Munique tinha ido a Londres derrotar o Chelsea, por 0-3; e o Barcelona tinha arrancado um empate em Nápoles, por 1-1.

Qualquer decisão de secretaria causaria polémica, pelo que a solução deverá passar por disputar os jogos que faltam dos oitavos de final.