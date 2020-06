Nápoles bate Juventus nos penáltis e conquista Taça

O Nápoles conquistou esta quarta-feira a edição 2019/20 da Taça de Itália em futebol, ao vencer na final a Juventus, de Cristiano Ronaldo, por 4-2, no desempate por penáltis, após 90 minutos sem golos, em Roma.

Depois de não terem sido eficazes no tempo regulamentar, os napolitanos não falharam na ‘lotaria’, ao contrário da formação de Turim, que desperdiçou os dois primeiros, por Dybala (defesa do guarda-redes Meret) e o ex-portista Danilo (por cima)

O Nápoles, que igualou os seis troféus da Fiorentina, no quinto lugar do ‘ranking’, liderado pela Juventus, com 13, já tinha arrebatado a ‘coppa’ em 1961/62, 75/76, 86/87, 2011/12, também numa final com a equipa de Turim (2-0), e 2013/14.