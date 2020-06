Liga dos Campeões em Lisboa terá "circuitos bem definidos" e testes a jogadores

Veja também:

Poucos minutos antes de haver o anúncio oficial de que Lisboa vai receber a Final Eight da Liga dos Campeões em agosto, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, referiu que a decisão resulta de um “grande envolvimento” da Direção Geral da Saúde (DGS) e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e seguiu a lógica da retoma do campeonato nacional". O governante garantiu toda a segurança no mini-torneio.

Para Lacerda Sales, esta decisão revela o “desenrolar de uma evolução natural” que deu confiança aos organismos internacionais para trazer a competição europeia a Portugal.

O secretário de Estado garante que vão existir circuitos bem definidos e testagens aos jogadores.

“Será uma boa decisão dos organismos internacionais trazer a competição para Portugal”, afiança. Dando como referência o campeonato nacional, sublinha que "os jogos têm sido assegurados com o máximo de segurança possível".

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, referiu que Lisboa é uma cidade segura para o efeito. “Lisboa e Vale do Tejo tem esta situação porque estamos a procurá-la ativamente. Continua a ser uma região segura.”