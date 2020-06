Fernando Gomes diz que Liga dos Campeões em Lisboa é mérito dos portugueses

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, considera que foi o comportamento dos portugueses, no combate à pandemia do novo coronavírus, que tornou possível a decisão da UEFA de organizar a fase final da Liga dos Campeões em Lisboa.

Em mensagem publicada no site oficial da FPF, Fernando Gomes salientou que a atribuição da final a oito da mais importante prova de clubes do mundo é um "acontecimento de um valor extraordinário para Portugal" e que mostra que a UEFA "confia nos portugueses".

"Receber estes jogos da Champions só é possível pelo comportamento que os portugueses têm tido – e precisam de continuar a ter – no combate sem tréguas à pandemia covid-19", escreveu o dirigente, para quem o facto de os jogos irem ser vistos por "centenas de milhões de pessoas" contribuirá para "reforçar a imagem positiva que Portugal deu ao mundo" durante um período "difícil e exigente para todos".

Fernando Gomes salienta que Portugal dispõe de boas infraestruturas, experiência na organização de grandes eventos desportivos e "capacidade de construir equipas de trabalho de excelência".

"Ao longo das últimas semanas, as pessoas do futebol têm trabalhado em enorme proximidade com as autoridades de saúde. Isso deu-nos o conhecimento e a capacidade para lidar com a organização de jogos neste tempo especial que vivemos", reforça o presidente da FPF.



Gomes deixa, ainda, um agradecimento aos clubes, pelo apoio "essencial" na cedência de estádios e centros de estágio, "além da disponibilidade de colaborar a todos os níveis da organização".