Estádio do Dragão perde Supertaça Europeia 2020

A cidade do Porto e o Estádio do Dragão não vão acolher a Supertaça Europeia de 2020, como estava previsto.

Após reunião do Comité Executivo, para recalendarização das provas europeias, após a suspensão devido à pandemia do novo coronavírus, a UEFA decidiu deslocar o encontro - que opõe os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa - para Budapeste, na Hungria.

Ao contrário de outras provas, em que o anfitrião ficou com a final do ano seguinte - adiando também as organizações posteriores - a UEFA não adiantou um ano futuro para o Porto organizar a Supertaça Europeia.

Assim, a Supertaça Europeia de 2020 vai realizar-se em Budapeste, a de 2021 em Belfast (Irlanda do Norte), a de 2022 em Helsínquia (Finlândia) e a de 2023 em Kazan (Rússia).

O Porto e o Dragão podem, contudo, não ficar de mãos a abanar. A final a oito da Liga dos Campeões vai realizar-se em Lisboa, entre a Luz e Alvalade, mas inda falta jogar a segunda mão de quatro duelos dos oitavos de final.

A UEFA decidirá, nas próximas semanas, se o Juventus-Lyon, o Manchester City-Real Madrid, o Barcelona-Nápoles e o Bayern de Munique-Chelsea se realizam nos estádios das equipas visitadas ou no Porto e em Guimarães, a 7 e 8 de agosto.