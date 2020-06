Como é sabido, tem sido frouxa a luta dos governos contra os paraísos fiscais. Um dos pequenos avanços foi criar uma “lista negra” de paraísos fiscais, aqueles 12 “offshores” menos cooperantes no combate à fuga aos impostos. Uma “lista cinzenta” agrupa os paraísos fiscais, que são vigiados em permanência e se comprometeram a trocar informações financeiras com os países dos quais vem dinheiro que levanta dúvidas de evasão fiscal.



Por isso foi com espanto que li no jornal “Público” que o Governo português aceita não colocar medidas defensivas nos apoios públicos a empresas com sede ou filiais num dos “offshores” incluídos na “lista negra”. Já países como a França e a Itália, além de outros, excluíram dos apoios do Estado empresas ligadas a essa “lista negra”.

A justificação governamental portuguesa para este procedimento foi evitar constrangimentos a empresas que exercem a sua atividade no nosso país e empregam trabalhadores no território nacional. Não se afigura uma justificação adequada.

É que, assim, vão ser beneficiadas empresas que terão subtraído quantias devidas ao Estado português, que por isso teve de cobrar mais impostos a outros agentes económicos. Trata-se de uma discriminação negativa para as empresas cumpridoras dos seus deveres fiscais.

Alega também o Governo que a Comissão Europeia não incluiu qualquer referência à exclusão de apoios comunitários a entidades sediadas em jurisdições consideradas não cooperantes para efeitos fiscais. É pena que a Comissão tenha omitido essa exclusão. Os maus exemplos não devem ser seguidos.

Quanto à proteção dos trabalhadores das empresas que utilizam esses “offshores” certamente que ela poderia ser feita diretamente, sem passar pelas finanças das empresas.

E trata-se de mais um golpe na transparência que deveria presidir ao programa de apoios a empresas em dificuldades financeiras por causa da pandemia. Por outras palavras, o crime compensa.

Não descarto a possibilidade de esta decisão do Governo português ter sido provocada porque as estimativas das autoridades nacionais sobre o volume do dinheiro que fugiu aos impostos via “offshores” apontariam para quantias muito mais elevadas do que se pensava. Não é uma hipótese simpática.