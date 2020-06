​Há empresas a usar programas "ocultos" para controlar teletrabalho, denuncia especialista

Há empresas em Portugal que usam programas informáticos para controlar todos os passos dos seus trabalhadores em teletrabalho no domicílio, denunciou a professora da Universidade do Minho, Teresa Coelho Moreira, num debate organizado na terça-feira pela Associação Práxis – Reflexão e Debate sobre Trabalho e Sindicalismo sobre “Teletrabalho e Direitos: a Lei e a Negociação”.

Com a pandemia, muitos trabalhadores viram-se confrontados com a obrigação de trabalhar em casa, sem formação adequada, com reuniões virtuais a toda a hora e recorrendo, na maior parte dos casos, aos seus próprios computadores onde foram instalados programas para que pudessem continuar a trabalhar. O problema, na opinião da docente especializada em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, é que alguns desses programas têm uma capacidade de controlo quase ilimitada. “Controlam tudo, mas mesmo tudo: os dados pessoais dos trabalhadores ou as fotografias que têm no computador, que são externos à prestação de trabalho; controlam todas teclas que o trabalhador usa e a velocidade (tiram ‘screen shots’ sucessivos do écran)”, relata Teresa Coelho Moreira. “Sabem o que está a fazer em cada momento, quem lá está do agregado familiar, incluindo menores, uma situação muito frequente nesta fase da pandemia. Mais grave ainda: frequentemente é feito de forma oculta, o que é completamente proibido”, sublinha a docente. Para Teresa Coelho Moreira, o teletrabalho deveria ter lugar num local próprio em que o controlo se limitasse ao estritamente necessário, que tem a ver com a prestação, o que não está a acontecer neste momento.

Recorre aos artigos 20º e 21º do Código de Trabalho, sobre os Direitos de Personalidade, para lembrar que não é permitido o controlo do desempenho profissional do trabalhador. “Embora não tenham sido feitos a pensar no teletrabalho, aplica-se a proibição da videovigilância, geolocalização e radiofrequência, no domicílio”. O que não quer dizer que não seja possível um controlo por parte das entidades empregadoras, uma vez que se está perante um contrato de trabalho subordinado. “Mas deve ser feito de forma minimalista, não intrusiva, sem pôr em causa a privacidade das pessoas”, defende. Teletrabalho, sindicatos e negociação coletiva Entre os juristas participantes no debate as opiniões dividiram-se sobre a necessidade de alterar ou não as normas contantes do Código de Trabalho sobre o teletrabalho, antes considerado uma forma “atípica, residual e marginal”. Para João Leal Amado, professor de Direito na Universidade de Coimbra, a experiência da pandemia justifica algumas modificações no regime de teletrabalho, tendo em conta não apenas a privacidade, mas também o isolamento físico leva à individualização das relações de trabalho e a necessidade de garantir a separação entre o tempo de trabalho e a vida pessoal. Para o universitário, está fora de questão a possibilidade de qualquer teletrabalhador estar isento de horário de trabalho. “Tem que haver a possibilidade de desligar” e, por isso, defende a eliminação do artigo 218º do Código do Trabalho, que estabelece essa possibilidade. O tempo de trabalho foi um dos pontos referido por todos os participantes, nomeadamente o facto de muita gente dizer que durante a pandemia ainda trabalhou mais.

Em Nome da Lei Teletrabalho ganha subsídio de refeição O atual Código de Trabalho apenas garante o subsíd(...) Ver mais