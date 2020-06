Bruno Lage nunca duvidou que Benfica iria vencer em Vila do Conde

Bruno Lage acredita que a vitória do Benfica em casa do Rio Ave, por 2-1, é justa e o técnico diz que sempre pressentiu que a equipa iria vencer a partida, mesmo com o golo da vitória a surgir apenas nos últimos instantes.

"Foi um grande jogo e uma grande exibição, as pessoas duvidam se os jogadores estão com o treinador e hoje viu-se o que esta rapaziada correu. Há um ano, tudo começou com uma reviravolta contra o Rio Ave e hoje senti que íamos vencer, pela coragem e vontade de jogar, que nos coloca em igualdade com o Porto. Acredito muito no trabalho que fazemos. É com todo o mérito que conseguimos a vitória", disse, à Sport TV.

Dyego Sousa foi uma das novidades no onze inicial, mas saiu ao intervalo. Lage elogia a prestação do avançado e diz que saída foi consequência normal da introdução de cinco mexidas.

"São situações que acontecem por jogarmos com cinco substituições. Conto com todos, o Zivkovic ia entrar. O Dyego dava-nos bola, era importante começar com ele. Depois trocámos, Seferovic e Vinícius a procurar espaço. O Dyego correu muito e deu muito", termina.

Lage recusa que esta vitória foi importante para tranquilizar a equipa, pois defende que o plantel sempre esteve confiante com o trabalho diário.

"Trabalhamos sempre com tranquilidade, sabemos o nosso valor, todo o grupo tem visto o trabalho e empenho de toda a equipa. Vitória tinha de surgir, jogo com o Tondela tivemos muitas oportunidades e com o Portimonense permitimos o empate talvez por tudo o que aconteceu. É com todo o mérito que conseguimos a vitória", termina.