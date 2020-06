Benfica: Champions em Portugal é "reconhecimento" da resposta à Covid-19

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, considera que a escolha de Lisboa e, concretamente, dos estádios da Luz e de Alvalade para acolher a fase final Liga dos Campeões é um "reconhecimento a Portugal", pela resposta à pandemia do novo coronavírus.

Vieira realçou, numa mensagem no site oficial do clube, que "esta escolha é um reconhecimento a Portugal e aos portugueses, mas também uma manifestação de confiança e segurança na forma como todos [os portugueses], em comunidade, [têm] sabido responder a esta crise e assim minorar os seus impactos aos mais diversos níveis".

"O Benfica congratula-se com a decisão da UEFA na escolha de Lisboa e de Portugal como sede da realização dos quartos de final, meias-finais e final da Champions League, que se realizará entre os dias 12 e 23 de agosto, no quadro das circunstâncias absolutamente extraordinárias que se vivem devido à crise pandémica mundial", pode ler-se.

Para o presidente do Benfica, esta "é uma escolha que orgulha o futebol português e um meritório reconhecimento à capacidade de organização" da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Assim como à "qualidade das infraestruturas existentes no país para a realização de um evento com esta exigência, a começar pelos estádios que serão anfitriões desta fase final da Champions".

"Realçamos também o facto de o nosso Estádio da Luz voltar a ser palco de uma fase final europeia, o que constitui um reconhecimento das opções realizadas na valorização da infraestrutura e um enorme motivo de orgulho", acrescenta Luís Filipe Vieira.

"Fez sentido tudo o que fizemos, faz todo o sentido continuar esse esforço. Por nós, por Portugal", conclui o líder encarnado.