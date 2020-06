Abel Xavier avisa que Benfica não deve "jogar em função" do empate do FC Porto

O empate do FC Porto diante do Desportivo da Aves deve "motivar os jogadores" do Benfica, no entanto, Abel Xavier avisa que os encarnados não devem atuar "em função do resultado" do rival.

A opinião do antigo internacional português, expressa em Bola Branca, é justificada pela exigência de vitória própria de quem joga num clube que luta por conquistas em todas as provas.

Abel Xavier reforça a ideia de que o grupo comandado por Bruno Lage tem em Vila do Conde "uma grande oportunidade" para se colar aos dragões no topo da tabela classificativa, face ao "empate inesperado" do rival.

"O FC Porto teve um caudal ofensivo muito importante, falhou obviamente na questão da eficácia e o Benfica tem, mais uma vez, uma oportunidade para reduzir, num jogo que vai ser extremamente difícil", afirma o antigo defesa e médio das águias.

Abel Xavier deixa elogios ao Rio Ave, considerando a equipa de Carlos Carvalhal, uma das "mais bem trabalhadas" da Liga e que joga com os grandes "cara a cara".

Jovens preparados, mas mudanças trazem instabilidade

Para o jogo, anunciam-se algumas mudanças, desde logo as obrigatórias, por castigo de André Almeida e pelas lesões Jardel e Grimaldo. Janela de oportunidade para os jovens Ferro, Tomás Tavares e Nuno Tavares.

Contudo, essas alterações ficam também marcadas pela falta de estabilidade, que pode "afetar a rotina e a identidade da equipa". Ainda assim, Abel Xavier, confia que "os jovens estão preparados e têm qualidade" para se poderem afirmar, tendo como aliciante estarem a lutar pela conquista do título.

A finalizar, a ausência de bons resultados de Benfica e FC Porto também se explica pela ausência dos adeptos nos estádios.

Abel Xavier sustenta que, "para o bem e para o mal", estes são a "pressão constante" que mantém os atletas ligados ao jogo. Perante este cenário, o agora treinador defende que devem ser os próprios atletas a impor "um grande controlo emocional" a si próprios.