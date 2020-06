Daniel Leitão, humorista, analista financeiro e "uma espécie de Nuno Rogeiro", tem rúbrica nova na Renascença

“Não posso dizer que vou ultrapassar o Vitorino. Quem me conhece, sobretudo quanto à minha fisionomia, sabe que eu não tenho a ambição de ultrapassar ninguém. Nem conseguia mesmo que quisesse. Era engraçado ultrapassar a canção do Vitorino, mas se só aparecer lá no meio das pesquisas relacionados já é bom.”

Ambições, além de responder às dúvidas de ouvintes e quem mais vier, Daniel tem uma – e envolve música. É que “Perguntei ao Vento” é também o primeiro verso do célebre tema “A Queda do Império” de Vitorino – que, nem de propósito, serve de jingle a esta rúbrica. Mas quando se “googla” perguntei ao vento”, Vitorino ainda é mais “trend” (que é como quem diz, mais popular na Internet) que Daniel.

“Se vou ser um ‘Nuno Rogeiro do humor’? Um Nuno Rogeiro ou um Moita Flores. Sou um bocado como eles os dois. Mas normalmente quem pergunta é porque também não sabe bem, bem a resposta. Portanto, se tu disseres com convicção a resposta, as pessoas não vão duvidar da tua palavra. E pior do que já estavam não ficarão. Portanto, sim, talvez venha a ser um Nuno Rogeiro mais light, sem o fato e a gravata, mas com o mesmo rigor.”

Lá, Daniel responde (recusando ao “porquê?” um mero “epá, porque sim, não sejas chato!”) a perguntas que precisam de resposta urgente, não necessariamente existencialistas, isso fica para filósofos de bigodes frondosos como Friedrich Nietzsche ou o senhor Hermenegildo do café/snack-bar “O Escondidinho” em Figueira de Castelo Rodrigo, não necessariamente fraturantes na sociedade, como a discussão em torno do ananás na pizza.

A resposta vai tê-la no “Perguntei ao Vento”, a novíssima (já estreou, mas ainda cheira a novo) rúbrica humorística assinada por Daniel Leitão, todas as terças e quintas-feiras, n’As Três da Manhã da Renascença .

O percurso de Daniel Leitão começou no guionismo, assim foi por “um, dois anos”, até que resolveu dar corpo, literalmente corpo, aos textos por ele escritos e aventura-se no “Caça ao Cómico”, um programa que pretendia descobrir novos talentos na stand-up comedy. E como este “Perguntei ao Vento” é mesmo para se perguntar tudo: porquê?

“Quando tu escreves, estás sempre a escrever para outras pessoas, fosse para rádio, fosse para televisão, vês o resultado final, mas nunca tens o ‘feedback’ imediato. Ao atuar ao vivo, em stand-up, tu tens na hora, para o bem e para o mal, aquilo que é o fruto do teu trabalho e aquilo que estás a entregar ao público. E apesar de toda a gente que atua ao vivo me dizer sempre que é difícil, que há nervos, que há isto, que é aquilo, a verdade é que todos eles continuam a fazer e alguma coisa terá de bom. Quis experimentar e acabei por gostar da sensação.”

Continuou a ser guionista, continuou a fazer pequenos espetáculos ao vivo, também fez programas de sketches, como 'Não, não e não', do Canal Q, e apresentou “Altos & Baixos” (que até saltou do pequeno ecrã para os palcos) ao lado – e 45 centímetros mais para cima – de Joana Marques. Mas o que continuou também a ser foi analista financeiro, uma profissão que Joana descreve como “digna”.

“Eu gosto de ser analista. E acho que foi por isso que nunca tomei a decisão de não ser. E também é sempre um bocado arriscado estares a atirar-te de cabeça para uma coisa sem saber bem o que é que aí vem. Até hoje, tudo o que tenho feito nunca foi nada que procurei, são projetos que me propõem fazer, que vêm ter comigo. Mas ser analistas financeiro e humorista também é 'tricky': às tantas sinto que não pertenço nem a um mundo nem a outro. No mundo do humor, sou o tipo que trabalho com números; no outro lado é o contrário: lá vem este tipo que tem a mania que tem piada. Acaba por ficar sempre ali num híbrido.”

Enquanto Joana Marques, a mulher, vai só ali um tempo resolver questões ao nível da maternidade, Daniel toma sozinho as rédeas humorísticas na manhã da Renascença. Mas será que a Joana vai sofrer da síndrome “Paulo de Carvalho-Agir” e voltar para ser apelidada de “olha, é a mulher do Daniel, não é?”

“Eu neste momento sou 'o marido da Joana Marques'. Porque não inverter papeis? Mas no nosso caso não é tão grave como no do Agir e do Paulo de Carvalho. Nós nem damos muita importância a isso, até achamos piada quando as pessoas se referem a um ou a outro como 'o marido da' ou 'a mulher do'.”