Sporting continua atento a Robin Olsen

O Sporting continua interessado na contratação de Robin Olsen, de acordo com a edição desta terça-feira do jornal "A Bola".

A aquisição do guarda-redes internacional sueco, de 30 anos, serviria para colmatar uma eventual saída de Luís Maximiano, no final da época. Ainda assim, a transferência não dependeria do guarda-redes titular dos leões: o Sporting já terá tentado contratar Olsen, tendo proposto incluir Acuña no negócio. Contudo, a proposta não terá agradado à Roma.

Na janela de transferências do verão de 2019, a Roma tentou vender Olsen. Contudo, não chegou a receber propostas que fossem ao encontro do que pretendia e acabou por emprestar o guardião ao Cagliari.

Olsen já chegou a ser associado ao interesse do Sporting durante e após o mercado de janeiro. Em entrevista ao "Record", o presidente dos leões, Frederico Varandas, assumiu que o internacional sueco "é um bom jogador". Contudo, recusou-se a confirmar ou desmentir o interesse.