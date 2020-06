Eduardo Quaresma. “Sinto e vibro a cada minuto sempre que visto esta camisola”

O defesa-central Eduardo Quaresma diz-se “muito feliz” e “orgulhoso” por ter renovado contrato com o Sporting até 2025.

“O Sporting é a minha segunda casa, o clube que me deu tudo. Sinto e vibro a cada minuto sempre que visto esta camisola. É um orgulho muito grande. Estamos num clube muito grande e ser formado num dos maiores clubes é motivo de orgulho”, referiu.

Em declarações à televisão do clube, Quaresma considera que “é um misto de emoções e de conquistas. Há três anos não esperava estar tão rapidamente onde estou agora. Sei que foi tudo graças ao meu trabalho, mas não quero ficar por aqui”.

O jovem de 18 anos deixou a garantia: “Quero continuar, conquistar a ganhar títulos com o Sporting e a fazer história neste clube. Podem contar comigo por mais uns anos, espero fazer-vos felizes e conquistar muitos títulos”.

Quaresma teve uma ascensão meteórica e é titular desde a chegada de Rúben Amorim ao comando técnico dos leões.

“Tive a sorte de dar o salto dos sub-17 para os sub-23 e agora para a equipa principal, mas tudo é possível com trabalho, esforço e dedicação. Depois vem a parte da qualidade, mas estamos num clube que aposta na formação, portanto todos os miúdos têm de acreditar que conseguem chegar onde eu cheguei.”

O Sporting anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Eduardo Quaresma até 2025. O central português, de 18 anos, fica com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, conforme comunicou o Sporting, no site oficial.

Eduardo Quaresma tem apenas dois jogos realizados pela equipa principal do Sporting, até agora, e ambos como titular - estreou-se pela mão de Rúben Amorim a 4 de junho, frente ao Vitória de Guimarães.