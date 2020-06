Às três, será de vez?

Terminadas as duas primeiras jornadas de um campeonato a conta-gotas, há quase um unânime balanço no pior sentido, isto é, em dezoito jogos realizados, pouco há de bom a creditar às equipas intervenientes. A excepção, como escrevíamos aqui ontem, atinge o Famalicão, e não apenas pelas duas vitórias alcançadas.



De resto, o excessivo interregno fez estragos de monta, e não apenas nas equipas, mas também, e de forma acentuada, ao trabalho desenvolvido pela maior parte das arbitragens.

E, mais, a alguns descuidos revelados pelos dirigentes destes, com decisões que fazem levar as mãos à cabeça.

Chegou a pensar-se que depois de 8 de Março voltaríamos a ter um futebol diferente.

Em tudo ou, pelo menos, quase tudo. Chega-se agora facilmente à conclusão que estávamos todos redondamente enganados.

Os jogos disputados têm-se constituído como um verdadeiro soporífero, e o trabalho das equipas de arbitragem susceptíveis de fazerem voltar àqueles intensos debates que marcaram muitas das nossas noites desportivas do passado.

Fica também por perceber a razão de certas nomeações, sobretudo quando as coisas começam a aquecer excessivamente. Oxalá os termómetros não continuem a subir de modo preocupante.

Ontem voltámos a ter um jogo entediante no início da jornada três, mas é no desafio de logo à noite, na Vila das Aves, que está centrado o foco principal, esperando-se que, finalmente, comecemos a ver qualquer coisa parecida com futebol. Será que nos farão esse favor?