"Sem mãos a medir". Pedidos de ajuda não param de chegar à Cáritas de Beja

Desde o início da crise provocada pela propagação do novo coronavírus, a Cáritas diocesana de Beja regista um aumento na procura de ajuda. Às dificuldades das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), no concelho de Beja, juntam-se as dos imigrantes, os idosos e os que ficaram sem emprego por causa da pandemia, vivendo situações de carência alimentar.



“A Cáritas bejense procurou desenhar, criar e integrar parcerias e projetos que permitissem dar uma resposta estruturada e eficaz neste período”, recorda, à Renascença, o presidente da instituição.

Segundo Isaurindo Oliveira, no âmbito do programa intermédio de emergência social da Cáritas Portuguesa, que disponibilizou uma verba de apoio às Cáritas diocesanas “através da atribuição de vales”, na área da diocese alentejana, foram apoiadas “cerca de 250 pessoas com três euros em vales e dois mil euros em apoios pontuais, através da nossa rede de Grupos Paroquiais de Ação Social, em articulação com as autarquias.”

A instituição lançou, também, a campanha alimentar “Cáritas é Amor, Ajude-nos a Ajudar”, tendo como mecenas principal a OLIVUM-Associação de Olivicultores do Sul, tendo sido doados “cerca de 330 litros de azeite”, permitindo “a confeção de 14 mil refeições domésticas.” Por sua vez, a sociedade civil contribuiu, revela a Cáritas de Beja, “com 1550 quilos de alimentos, tendo sido possível realizar 50 sinalizações que correspondem a 130 pessoas apoiadas.”

Quanto ao Programa operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), entre os meses de maio e junho registou-se um aumento significativo nos apoios aos agregados familiares, por causa da pandemia. No âmbito das medidas de reforço de apoio social definidas pelo Governo, a Cáritas bejense vai passar a entregar, “até julho de 2021”, cabazes alimentares a 704 pessoas, “refletindo um aumento de 50%, face ao inicialmente identificado”, destaca a instituição.

A sua ação estende-se, igualmente, aos desempregados, com o serviço de empregabilidade da Cáritas. Através do programa INCORPORA, no período de 1 de março a 4 de junho, foram atendidas “22 pessoas, 13 das quais foram inseridas no mercado de trabalho através do acompanhamento personalizado de inserção laboral”, indica Isaurindo Oliveira.