Projeto Mimo duplica refeições durante pandemia

Antes da crise, o projecto Mimo apoiava a confeção de cerca de 400 refeições por dia, no Porto, mas o contexto da pandemia levou a que esta iniciativa que reúne várias empresas à volta de causas sociais, aumentasse o seu apoio.



Por estes dias, o Mimo “está a oferecer os alimentos para cerca de mil refeições diárias”, revela à Renascença Luís Sena Vasconcelos, CEO da Acembex; a empresa que coordena a iniciativa social.

De acordo com o responsável, na origem deste aumento superior a 100% “está a iniciativa “Porta Solidária”, da Igreja da Senhora da Conceição, no Porto, que está a servir entre 600 e 700 refeições por dia”.

Luís Sena Vasconcelos admite como “provável que este tipo de ajuda venha a prolongar-se no tempo”, pois “infelizmente, segundo o padre Rubens (pároco da Nossa Senhora da Conceição) a situação não tem acalmado e até talvez esteja pior”.

“Ele relata o aparecimento de novos pobres, pessoas de ex-classe média, jovens que trabalhavam na hotelaria, fisioterapeutas, professores de educação física que de repente viram a sua atividade parar”. O CEO da Acembex admite que “muitos deles possam não vir a recuperar a situação em que estavam antes” da pandemia.

“Nós estamos em junho e não vemos a situação normalizar-se. Se for à Porta Solidária, vê que a partir das quatro da tarde começa a formar-se a fila para as refeições que são servidas entre as seis e as oito”, relata.

O projecto Mimo arrancou em 2009, dando inicialmente apoio a duas casas da Associação CrescerSer, que acolhe temporariamente crianças que são retiradas judicialmente aos pais. Em 2011 o projecto foi alargado a sete casas de acolhimento da Associação, levando a que as empresas se tivessem comprometido com o fornecimento de ingredientes para a confeção de 200 refeições por dia.

A crise provocada pela Covid-19 levou a que o apoio fosse ampliado “à Porta Solidária”, iniciativa dinamizada pela paroquia de Nossa Senhora da Conceição, no Porto e que viu os seus pedidos de ajuda passarem das habituais 140 para mais 600 refeições por dia.