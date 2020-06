Igreja americana lamenta decisão que redefine o sentido legal de “sexo” no direito civil

O presidente da Conferência Episcopal dos Estados Unidos (USCCB) disse esta segunda-feira estar “profundamente preocupado” que a decisão do Supremo Tribunal de garantir proteção laboral para pessoas homossexuais ou transgénero possa ter “efetivamente redefinido o sentido legal de ‘sexo’ no direito civil americano”.

“Trata-se de uma injustiça que repercutirá em muitos ramos da vida”, afirmou o arcebispo de Los Angeles, Jose H. Gonzalez, numa declaração publicada ao final do dia.

O Supremo Tribunal decidiu, por maioria de 6 contra 3, que a lei dos Direitos Civis de 1964, que protege contra a discriminação laboral, abrange também a orientação sexual e as pessoas transgénero.

“Um empregador que despeça uma pessoa por ser homossexual ou transgénero despede-a por indícios ou ações que não teria questionado em membros de sexo diferente. O sexo desempenha um papel indiscutível na decisão”, escreveu o juiz do Supremo dos Estados Unidos Neil Gorsuch.

A lei já proibia discriminação com base no sexo, mas não era claro se isso incluía pessoas que se identificam como sendo do sexo oposto ao que nasceram.

Segundo o arcebispo, “ao apagar as belíssimas diferenças e relações complementares que existem entre o homem e a mulher, ignoramos a glória da criação de Deus e prejudicamos a família humana, a pedra basilar da sociedade”.

“O nosso sexo, seja masculino ou feminino, faz parte do plano de Deus para a criação e para as nossas vidas. Como o Papa Francisco ensinou com tanta sensibilidade, viver na verdade, com os dons que Deus pretende para as nossas vidas, requer que saibamos acolher a identidade corporal e sexual dada pelo nosso Criador com gratidão. Ninguém encontra a verdadeira felicidade perseguindo um caminho contrário ao plano de Deus.”

Mais do que a questão da proteção de despedimento por orientação sexual, o que preocupa o bispo é a igreja e a forma como o Tribunal dá como adquirido que uma pessoa é do sexo que afirma ser, e não daquele com que nasceu.

“Proteger os nossos vizinhos de discriminação injusta não implica a redefinição da natureza humana”, escreve o arcebispo Gomez. Cada pessoa “é feita à imagem e semelhança de Deus e deve ser tratada com dignidade, compaixão e respeito, sem exceções”.

A decisão pode vir a ter repercussões para a Igreja, que não aceita a noção de que seja possível mudar de sexo, e para pessoas de fé. Um dos casos que motivou a decisão do Supremo Tribunal diz respeito aos donos de uma agência funerária que despediram um funcionário que decidiu que se queria passar a apresentar como mulher. Os donos estavam preocupados com o efeito que poderia ter para as famílias dos mortos serem recebidas por um homem vestido de mulher e, quando este insistiu com a sua ideia, despediram-no. O funcionário levou o caso a tribunal e venceu.

A nova interpretação da lei pode criar situações semelhantes em escolas religiosas, fornecedores de cuidados de saúde ou abrigos para pessoas vulneráveis que operam segundo “princípios morais e religiosos”, segundo um parecer que foi submetido pela USCCB ao tribunal.