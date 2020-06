Bispos devem ser o "primeiro sinal da união da Igreja", diz novo presidente da Conferência Episcopal

D. José Ornelas, o novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), quer uma Igreja em diálogo com a sociedade e considera que a pandemia nos ensinou que “a miséria custa muito caro”.



O bispo de Setúbal recebeu a notícia da eleição para a liderança da CEP com um misto de surpresa, receio e conforto.

“Recebi, antes de mais, com surpresa, com muito receio daquilo que isso significa para compaginar com as responsabilidades que tenho à frente da Diocese de Setúbal. Com o conforto de que os colegas que me elegeram vão estar também presentes e com o conforto que esta não é simplesmente obra nossa, contamos sobretudo com a presença do espírito que nos guia para construir neste espaço.”

O bispo de Setúbal disse também, nas suas primeiras palavras como presidente da CEP, que os bispos devem ser “primeiro sinal da união da Igreja em Portugal”.

"O que é importante é que este grupo que são os bispos, e que sabem que por trás de cada um está uma Igreja, que sejam o primeiro sinal de união da Igreja em Portugal, que se sente ligada à Igreja do Senhor Jesus através do Papa, uma Igreja que procura valorizar todos os carismas que o Espírito lhe concede para a construir e que estejamos em diálogo com a sociedade de que fazemos parte”, referiu D. José Ornelas.