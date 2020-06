Sérgio Conceição. “Faltou a bola lá dentro”

O treinador do FC Porto queixou-se de falta de eficácia, após o empate sem golos, diante do D. Aves.

“Foi um jogo cruel, esteve sempre controlado, a criar oportunidades atrás de oportunidades, inclusive falhámos um penálti. Os jogadores deram tudo mas infelizmente não levamos a merecida vitória e faltou eficácia. Fizemos um grande jogo, faltou a bola lá dentro, que é o mais importante”, disse Sérgio Conceição.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões deixa, no entanto, uma certeza: “Amanhã, independentemente do que aconteça, somos primeiros”.

Conceição comentou ainda a atuação do adversário, com algumas indiretas: “Eu já tinha dito que estes jogos, nestes ambientes, são sempre difíceis, contra equipas que também estão a lutar pelos seus objetivos. O Aves, se jogasse sempre com esta agressividade, ficava na I Liga. Mas já estamos habituados a isto, não podemos controlar o que os adversários fazem, até podem meter seis ou sete centrais e é com isso que temos de contar”.

O treinador azul e branco deixou ainda elogios a Tomás Esteves e Diogo Leite.

O FC Porto empatou 0-0 com o D. Aves e sobe para 64 pontos no primeiro lugar do campeonato. O Benfica joga esta quarta-feira em Vila do Conde.