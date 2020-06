Secretário: “FC Porto tem baixas importantes, mas está preparado para vencer”

“É óbvio que esses jogadores são importantes no FC Porto, mas também é óbvio que os outros jogadores também se preparam e já demonstraram em outros jogos que também têm qualidade. O Sérgio Conceição consegue tirar partido de todos os jogadores, mesmo os mais jovens que têm vindo da equipa B ou dos juniores, e têm demonstrado que podem ser uma mais valia neste FC Porto. Por isso, a ausência de alguns jogadores não pode ser uma desculpa para uma equipa como o FC Porto, que entra para vencer em todas as competições, e a equipa estará preparada na mesma”, considera, em entrevista a Bola Branca .

O líder do campeonato joga, às 21h15, na casa do último classificado, o Aves. Em caso de vitória, os dragões pressionam o Benfica, com cinco pontos de vantagem. Otávio está de regresso, após ter cumprido castigo, mas pelo mesmo motivo os defesas Alex Telles e Manafá juntam-se ao lesionado Marcano no lote de indisponíveis.

Entrada forte e séria para não repetir Famalicão

Carlos Secretário diz contar com um FC Porto a entrar forte na partida, para que não se repita o que aconteceu na deslocação a Famalicão:

“Espero um Porto a querer ganhar o jogo porque é a única solução que tem neste momento, porque os três pontos são importantes para não deixar fugir o primeiro lugar. O Aves está numa posição muito delicada, mas certamente irá lutar contra um FC Porto forte até às últimas forças, por isso prevejo um jogo difícil para ambas as equipas. O Porto vai querer marcar cedo para resolver as coisas rapidamente e, se não conseguir, poderá depois vir aquela ansiedade de querer ganhar o jogo e não sair o jogo fluido, como aconteceu em Famalicão."

O Desportivo das Aves está na última posição, já muito longe da zona de manutenção, mas Carlos Secretário não acredita que os jogadores do FC Porto possam abordar o jogo de forma desconcentrada.

“A grande maioria dos jogadores do Porto são experientes e sabem o que pode acontecer nestes jogos. É normalmente com estas equipas que por vezes os jogadores podem facilitar e as coisas não correrem bem, mas acho que os jogadores do Porto estão preparados, até porque têm um treinador que é muito exigente, e que em todos os momentos está sempre atento a todos os pormenores dos seus jogadores e exige-lhes uma grande concentração, e também sabem que este é um dos jogos que o Porto tem de ganhar, e certamente que os jogadores irão estar concentrados a 100% para conquistarem os três pontos e continuarem na frente do campeonato”, conclui o antigo defesa portista.

O Desportivo das Aves-FC Porto tem início marcado para as 21h15 e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt