FC Porto nas Aves à procura de um reforço da liderança

O FC Porto procura, esta terça-feira, reforçar a liderança do campeonato, na visita ao lanterna-vermelha Desportivo das Aves e, assim, pressionar o rival Benfica, que na quarta-feira visita o Rio Ave.

Os dragões, mesmo desfalcados na defesa, sem o lesionado Marcano e os castigados Alex Telles e Manafá, são favoritos, frente a um adversário que tem uma série de sete jogos sem vencer e é cada vez mais último.

A entrada de Nuno Manta Santos à 12.ª jornada não mudou a tendência negativa do Aves, que já era 18.º e último, condição que mantém, agora a sete pontos do Portimonense e a 12 do último lugar a salvo, ocupado pelo Paços de Ferreira.

O FC Porto chega ao jogo desta terça-feira depois assumir a liderança isolada na 26.ª ronda, com mais dois pontos do que o Benfica, que empatou os dois jogos no regresso da I Liga (Tondela e Portimonense) e tem apenas um triunfo nos últimos 10 jogos, entre todas as competições.

Para a receção ao líder, o Desportivo das Aves não conta com o lateral Ricardo Mangas, que cumpre castigo.

O Desportivo das Aves-FC Porto está marcado para as 21h15, na Vila das Aves. Jogo com arbitragem de Carlos Xistra, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.