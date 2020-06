Portugal comanda exercício militar a três mil km de distância

Em plena pandemia de Covid-19, Portugal está a comandar um exercício militar no Mar Báltico com três mil militares. O “Baltops 2020” decorre a cerca de 3000 quilómetros do comando da operação.

É a primeira vez que este exercício é realizado a partir de Portugal, mais concretamente a partir de Oeiras, onde está instalado o novo Centro de Operações Conjunto da STRIKFORNATO.

Os novos recursos deste centro incluem a partilha em tempo real de informação em rede, do panorama tático e operacional conjunto, comando e controlo aéreos, plataformas comuns de transmissão de imagem e teleconferência de suporte ao trabalho entre os navios no mar e os comandos em terra.

No Mar Báltico, estão 28 navios, 28 aeronaves e cerca de 3.000 militares de 19 países aliados e parceiros da NATO, a realizar exercícios de treino real que incluem operações de defesa aérea, interdição marítima e contramedidas de minas.

Na dependência direta do Comandante Operacional da NATO, a STRIKFORNATO atua como comando de forças conjuntas, centrado em ambiente marítimo, tendo como missão o comando e controlo do sistema de defesa marítima antimísseis da Europa.