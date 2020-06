José tem a “Doença dos Pezinhos”, mas mais ninguém na família a terá

A solução passou por um transplante hepático, a única existente na altura. Foi há 20 anos e até hoje não se arrepende, apesar de já existir alternativa em Portugal desde 2012 (o medicamento Tafamidis), em relação à qual manifesta dúvidas sobre a eficácia. “A falta de agilidade continua a existir, mas a perda de peso parou e as diarreias diminuíram drasticamente. Tenho uma vida muito mais ativa, quase normal, não fossem as consultas muito frequentes”, constata José Manuel Santos.

Lá em casa todos estavam informados sobre a “Doença dos Pezinhos”, já que uma das tias foi fundadora da Associação Portuguesa de Paramiloidose (APP). Também assistiu ao desaparecimento de três tias do lado materno e outras tantas do lado paterno, vítimas da doença. O pai escapou.

José Manuel Santos é paramiloidótico, ou seja, é portador da paramiloidose, popularmente conhecida como “Doença dos Pezinhos”. Nada que estranhasse, já que a mãe tinha a doença. Habituou-se a conviver com ela e com as suas consequências desde cedo, por volta dos 13/14 anos.

“Não há bela sem senão” e é preciso ter muito cuidado com o que se come e bebe, lidar com as consequências de um transplante que se reflete noutros órgãos, nomeadamente pela medicação que é preciso tomar.

“Não se pode ir a qualquer restaurante, não se sabe a frescura da comida. E se há uma gastroenterite, para uma pessoa normal podem ser dois ou três dias de mal-estar, mas para um paramiloidótico pode significar o internamento porque não temos defesas”, explica.

Ainda assim, José considera que um transplante bem cuidado dá para garantir uma qualidade de vida muito boa. “Vinte anos já tenho”, revela com entusiasmo, ao mesmo tempo que diz conhecer outros doentes que foram transplantados há mais tempo. “Não tenho dúvidas que o transplante foi uma mais-valia”, sustenta.

Na minha família, a doença termina comigo

Apesar da doença, José e a mulher não desistiram de ter uma família. Mas para não correr riscos, recorreram à fertilização in vitro. Um projeto que demorou dez anos a concretizar-se, mas “chegou a bom porto” com o nascimento dos filhos gémeos – um rapaz e uma rapariga – agora com quatro anos.

“Os meus filhos não têm a doença, na família termina comigo. Consegui matar a doença”, frisa José, vitorioso.

A solução, apesar de ter a comparticipação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) até três tentativas (no caso de casais em que um dos elementos tem paramiloidose; nos casos gerais, são apenas duas) exigiu muito sacrifício e dinheiro investido.

O casal atingiu todos os limites. Só à terceira tentativa é que a gravidez teve sucesso e a mulher de José estava mesmo no limite de idade. Se não resultasse, tentariam a adoção. Uma solução que também tem dificuldades acrescidas para estes doentes. “Em último caso, ficava só com os sobrinhos”, diz José.

É com manifesta felicidade que revela: “eu e a minha esposa estávamos bem; agora os quatro, estamos muito melhor. Mesmo com os problemas da Covid que nos impedem de sair de casa e que já está a deixar os miúdos desesperados, estou felicíssimo”.