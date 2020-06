Homem filmado a agredir pai de 90 anos com cinto detido pela PSP

O Ministério Público de Leiria efetivou, esta terça-feira, a detenção, pela Polícia de Segurança Pública (PSP), de um homem de 58 anos, suspeito da prática dos crimes de ofensa à integridade física qualificada e de condução perigosa de veículo rodoviário, avança o Jornal de Notícias.

O arguido é suspeito de ter perseguido o pai, de 90 anos de idade, no trajeto entre São Martinho do Porto e Alcobaça e de lhe ter batido com um cinto, dentro do veículo onde o pai seguia, segundo descreve um comunicado do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da comarca de Leiria, citado pelo JN.

O homem vai ser presente a primeiro interrogatório judicial esta quarta-feira, para aplicação de medidas de coação, no Tribunal de Leiria, avança o Jornal de Leiria.

Um vídeo amador divulgado nas redes sociais mostra aquele que será o momento das agressões ao idoso.