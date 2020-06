Governo diz que Portugal está mais bem preparado para evitar grandes incêndios

O ministro da Administração Interna considera que o país está mais bem preparado para enfrentar a época de fogos florestais, apoiando-se na redução de fogos de grandes dimensões conseguida desde 2017.



Na apresentação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, publicado esta terça-feira em Diário da República, Eduardo Cabrita afirmou que há mais meios, mais profissionalizados e que os vários componentes do sistema estão mais bem ligados.

O seu colega do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, admitiu que a pandemia perturbou os planos iniciais e que os programas de ação que vão completar o plano só deverão estar aprovados no próximo outono para estarem em vigor a partir do início do próximo ano. Questionado sobre críticas do Observatório Técnico Independente criado pelo parlamento, que manifestou dúvidas sobre a preparação do país para lidar com fogos com as dimensões dos de 2017, que mataram mais de 100 pessoas, o ministro afirmou que “não faz sentido fazer projeções especulativas”.

“Cá estaremos em outubro e novembro a fazer, com a mesma transparência, o balanço de 2020”, afirmou, referindo que medidas como as alterações na gestão da floresta, na limpeza de propriedades, que vêm antes do combate a incêndios, são ações que “muitas vezes, só têm efeitos a médio prazo, em alguns casos a longo prazo”.

“É nesta dimensão que estamos a mudar o sistema, estas transformações são profundas”, afirmou Eduardo Cabrita, reconhecendo que “o risco existe”, agravado pelas alterações climáticas.