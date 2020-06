Afinal, o que é a "Doença dos Pezinhos" que afeta dois mil portugueses?

Assinala-se nesta terça-feira o Dia Nacional de Luta contra a Paramiloidose, uma doença endémica em Portugal que afeta cerca de duas mil pessoas em todo o país, mas sobretudo a Norte, nas zonas da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos e Esposende.



Conhecida como “Doença dos Pezinhos”, ainda hoje gera alguma confusão – não, não é diagnosticada através do teste do pezinho –, apesar de haver mais informação. Essa foi uma das razões que levou a Associação Portuguesa de Paramiloidose a criar uma campanha de sensibilização, com o apoio da AKCEA Therapeutics Portugal.

Um filme animado de dois minutos, intitulado “Viver agora, com os pés no futuro”, aborda alguns dos mitos e verdades aliados à doença e deixa uma mensagem de esperança porque, apesar de ainda não haver cura, já há medicamentos que podem melhorar a qualidade de vida dos paramiloidóticos e aumentar a sua esperança de vida sem necessidade de recorrer à solução inicial do transplante hepático.

A polineuroterapia amiloidótica familiar (PAF) é uma doença hereditária, rara, genética e progressiva, conhecida por paramiloidose e mais popular e simplesmente identificada por “Doença dos Pezinhos”. Foi detetada pela primeira vez pelo médico Corino de Andrade, em 1939, em certas regiões piscatórias como Vila do Conde e Póvoa de Varzim.

É uma doença que se transmite de pais para filhos e nunca salta gerações. Ou seja, se o pai ou mãe tiverem a doença, há 50% de possibilidades de os filhos também a terem.

Numa família com vários filhos, é provável que uns tenham e também a possam transmitir aos seus descendentes; e que outros sejam perfeitamente saudáveis, sem hipótese de a transmitir.

De qualquer forma, quando os pais são paramiloidóticos (portadores da paramiloidose), o melhor é fazer o teste genético num dos dois centros de referência: Hospital de Santo António, no Porto, e Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Um diagnóstico precoce é essencial para tratar a PAF e retardar a sua progressão, garantindo uma melhor qualidade de vida para o doente.