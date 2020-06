​Ir ao médico, a um jantar ou às compras. Qual o risco de apanhar Covid-19?

Sexton: "Se as crianças forem mais velhas e compreendem a importância do distanciamento durante a Covid, se o número de crianças for pequeno e a atividade não envolver contato físico direto, é provável que 2. Se isso as crianças forem pequenas, o nível de risco provavelmente aumenta para 4 ou 5."

Marybeth Sexton, da Universidade de Emory: "As pessoas devem usar máscaras quando não comem, trazer desinfetante para as mãos e usá-lo antes de comer, manter uma distância de um metro e meio do outro sempre que possível, não partilhar alimentos ou bebidas. Qualquer contato mais próximo, comida partilhada ou um self-service, aumentaria o risco."

Jared Baeten, da Universidade de Washington: "As pessoas estão a adiar os cuidados de saúde de rotina e urgentes. Mas ir a um médico agora é um dos lugares mais seguros para as pessoas, porque os protocolos de triagem para funcionários, salas de espera e entrar nas salas de espera é muito rigoroso em todos os lugares."

Os especialistas lembram que as pessoas podem tomar precauções para tornar todas as atividades mais seguras. "As atividades de maior risco são aquelas que se realizam em ambientes fechados, com pouca ventilação e muitas pessoas por longos períodos de tempo", disse Ryan Malosh, investigador da Universidade de Michigan. "As atividades de menor risco são as que se realizam no exterior, com muito espaço para a distância social, com poucas pessoas que não pertençam ao seu agregado familiar e por períodos mais curtos".

Numa altura em que em muitos países europeus, nos Estados Unidos e noutros pontos do mundo começam a ser aliviadas as regras de confinamento, a Reuters pediu a cinco epidemiologistas e especialistas em saúde pública que classificassem onze atividades diárias numa escala de 1 a 5, sendo 1 uma atividade de baixo risco e 5 uma atividade de alto risco.

Sexton: "Comer ao ar livre é menos arriscado do que no interior por causa de uma melhor circulação de ar. Os intervalos de risco para refeições ao ar livre ou em ambientes fechados dependem de quem você é (por exemplo, família à qual você é exposto diariamente, versus contatos externos), quão próximas estão as mesas e quantas outras pessoas estão presentes no restaurante e se os empregados e funcionários da cozinha estão mascarados."

Richard Jackson, da Universidade da Califórnia, Los Angeles: "O risco é maior para a pessoa idosa, especialmente se quem visita não tem o hábito de manter o distanciamento social e o idoso sim. E há benefícios (psicológicos) nessa situação para jovens e idosos, se ambos estiverem bem. Use máscaras, lave as mãos e mantenha distância."

Barun Mathema, da Universidade de Columbia: "As empresas podem implementar dias alternados de forma a haver menos pessoas nos escritórios. Devem também garantir que os funcionários tenham noção dos possíveis sintomas e até incentivar as pessoas a fazer testes."

Ir a um jantar dentro de portas

Risco moderado a alto – média 3,8

Jackson: "Para adultos que têm mantido distanciamento social, provavelmente um (2), mas não permita que pessoas que estejam ou pareçam estar doentes. Para evitar o constrangimento de mandar pessoas embora quando estão à porta de sua casa, deixe clara essa condição quando fizer os convites. Se alguém apresentar sintomas, (4). "

Mandar o seu filho para um campo de férias

Risco alto – média 3,9

Jackson: "Caminhadas, atividade física, refeições em grupo, fogueiras, beliches, trabalhos manuais e cantoria são elementos importantes para a experiência do acampamento e são maneiras eficazes de espalhar o vírus. É essencial que os responsáveis do campo levem a prevenção e monitorização muito sério."

Baeten: "Os acampamentos com coisas boas no local - pequenos grupos e principalmente no exterior - 3. Os acampamentos com muitas crianças e sem triagem são 4 e não 5 apenas porque as crianças têm um risco muito baixo de adoecer com este vírus. Mas os funcionários estão em risco."

Andar de transportes públicos

Risco alto – média 4.1

Jackson: "Normalmente, isso é algo a que as pessoas são obrigadas a fazer se são trabalhadores essenciais e precisam ganhar a vida, especialmente em áreas urbanas. Eu usaria luvas, máscara e lavaria as mãos. Sei que este é um conselho inútil para quem usa a linha Lexington na cidade de Nova York, mas evitem carruagens sobrelotadas do metro. Os autocarros devem ter as janelas abertas, se possível."