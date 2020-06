Rio Ave quer “vencer” o Benfica

O treinador do Rio Ave não espera facilidades contra o Benfica e promete jogar para vencer.

“Encaramos todos os jogos para vencer, foi isto que foi proposto no início da época e temos cumprido. Conseguimos tirar pontos ao FC Porto, ganhámos ao Sporting e empatámos outro jogo, ganhámos em Guimarães e empatámos em casa, com o Sp. Braga ainda vamos ter mais um jogo. Temos encarado todas as equipas olhos nos olhos”, disse.

Carlos Carvalhal reafirma que “no jogo com o Benfica vai acontecer o mesmo, embora reconheçamos que se trata de um adversário fortíssimo, com uma ótima equipa e excelente equipa técnica”.

Apesar disso, o técnico garante que “não é essa dificuldade que nos vai tirar ambição porque este é o ADN desta equipa. Queremos jogar libertos, sem amarras e acredito que o jogo poderá decidir-se em pequenos pormenores”.

Carvalhal assinala que a equipa tem vindo a melhorar e, por isso, está a dois pontos do quinto lugar.

“Sabíamos que era uma questão de tempo até chegar a este ponto de maturidade e de equilíbrio entre resultados e exibições de nível elevado. Houve uma evolução na nossa forma de jogar, embora nesta retoma, depois de uma paragem de três meses, tivéssemos consciência de que seria difícil recomeçar no mesmo nível em que tinha acabado.”

O Rio Ave – Benfica está marcado para as 21h15 desta quarta-feira.