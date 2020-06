Presidente da SAD do Olhanense explica manifestação "Juntos pela Verdade Desportiva"

Está marcada para esta terça-feira, às 17h00, a manifestação "Juntos pela Verdade Desportiva", promovida pelo Fafe, Lourosa, Praiense, Benfica de Castelo Branco, Olhanense e Real Massamá.

Estas são as equipas que se queixam da anulação do "play-off" de subida à II Liga, por parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O presidente da SAD do Olhanense, Luís Torres, explica, em entrevista a Bola Branca, o que levou estes seis clubes a tomar esta iniciativa.

“O objetivo é o mesmo de sempre, sermos recebidos pelo presidente da Federação, que até agora ainda não tivemos essa oportunidade. É do nosso maior interesse ser recebido pelo presidente e resolver a questão. Nós entendemos que a decisão foi errada, e que é ilegal, e achamos de bom tom ainda durante esta época desportiva reverter a situação de modo a que possamos integrar a II Liga na próxima época. Por isso queremos reunir com Fernando Gomes, e acreditando que com estas formas de protesto possamos ter essa oportunidade, porque até agora nem sequer tivemos direito a uma resposta”, salienta.

Luís Torres defende que, juridicamente, o Olhanense e os outros cinco clubes do Campeonato de Portugal têm razão:

“Juridicamente não temos grandes dúvidas, o problema é a questão da demora dos tribunais em tomar uma decisão. Temos algum receio que tenhamos de empatar os campeonatos a toda a gente para conseguir fazer valer os nossos direitos. Não é do nosso interesse prejudicar nem a Liga, nem os clubes da Liga, nem os clubes do Campeonato de Portugal, não temos interesse em prejudicar ninguém, por isso queríamos que a solução passasse por uma conversa com bom senso entre todas as partes, e se arranjasse uma solução que seria no mínimo o alargamento para os únicos dois clubes que em toda a Europa ficaram em primeiro lugar e não subiram, que pudessem subir de divisão."