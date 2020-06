Petit admite renovação do contrato com Belenenses SAD

O treinador do Belenenses confirma que a renovação está praticamente fechada. “É um bom casamento”, disse Petit, em conferência de imprensa esta terça-feira.

Com tranquilidade, Petit olha já para o futuro: “O Belenenses SAD tem sido uma das equipas que apostam nos jovens, nos sub-23, a nível de scouting, de maneira a estarem mais próximos da equipa principal. Pode estar aqui a base para o futuro do Belenenses SAD. 70 ou 80% do plantel está aqui para ficar para a próxima época”, confirmou.

A equipa atravessa um bom momento na I Liga, com 15 pontos nos últimos 10 jogos.

Já sobre o Paços de Ferreira, próximo adversário, Petit confirma que vai ser “um jogo complicado, diante de uma equipa bem orientada, mas queremos os três pontos, para manter este ciclo. Estamos bem e poderíamos ter mais pontos nesta altura.”