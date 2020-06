Nuno Manta Santos: “Estratégia funcionou”

O treinador do D. Aves deixa elogios à sua equipa e a estratégia adotada.

“Não esperava este onze do FC Porto, mas nós trabalhamos esta equipa e a estratégia funcionou. Revelámos alguma sorte no lance do penálti falhado”, disse.

Nuno Manta Santos considerou, à Sporttv, que “a equipa esteve compacta, defendemos bem e também tentamos sair em contra-ataque, mas sem sucesso”.

“Seguramos o resultado com o nosso trabalho e também com alguma felicidade”, acrescentou.

Apesar do empate (0-0) contra o FC Porto, o D. Aves é último classificado da I Liga.