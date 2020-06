Natxo González quer vencer em Alvalade como empatou na Luz

O treinador do Tondela, Natxo González, não olha para a diferença pontual para o Sporitng, na hora de escolher o resultado por que vai lutar, na quinta-feira, em Alvalade, em jogo da 27.ª jornada da I Liga.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, esta terça-feira, o técnico espanhol assumiu que pretende ganhar em Alvalade usando uma estratégia similar à que permitiu um empate na Luz, há dois jogos.

"Não vamos jogar para empatar. Quando a equipa contrária é melhor, tem mais posse de bola e te obriga a jogar atrás, isso não quer dizer que tens de jogar para empatar. Todos os treinadores do mundo, mesmo nessas condições, vão querer ganhar, independentemente da filosofia da equipa, e nós vamos tentar ganhar em Alvalade mesmo sabendo as dificuldades que vamos sentir. Mas temos de ser fortes defensivamente e, a partir daí, teremos as nossas opções", realçou Natxo González.