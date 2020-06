Lage limpa a crise com Weigl

As soluções do Benfica para a crise de resultados ocupam as manchetes de dois dos três jornais desportivos desta terça-feira.

"Weigl pega no comando", titula "A Bola", que explica que os números mostram que o alemão foi o jogador que mais se destacou, após a paragem. Exibições que convenceram Bruno Lage e os companheiros.

O "Record" vira o foco para a chefia: "Lage quer limpar cabeças". Treinador muda estratégia na preparação dos jogos - ambiente familiar e concentração na véspera para o embate de quarta-feira com o Rio Ave.

"O Jogo" faz manchete com declarações Sérgio Conceição: "FC Porto está bem servido". Treinador garante base da formação para os próximos anos, "se houver continuidade". Diogo Leite jogará a lateral-esquerdo, na visita do FC Porto ao Desportivo das Aves, esta terça-feira, às 21h15.