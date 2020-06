Alemanha. Bayern campeão… para não variar

O Bayern Munique derrotou o Werder Bremen, por 1-0, e confirma o oitavo campeonato consecutivo na Alemanha.

É o 30.º título dos bávaros, que ganham consecutivamente desde 2012.

A equipa até começou mal, chegou a ter sete pontos de atraso, mas recuperou desde a saída de Niko Kovac e a entrada de Hansi Flick.

O golo do triunfo e do título foi apontado por Lewandowski, o melhor marcador do campeonato.

A duas jornadas do fim, o Bayern tem 10 pontos de avanço sobre o Dortmund, que ainda não jogou nesta jornada.