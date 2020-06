​PSD abstém-se no Orçamento Suplementar

O PSD vai abster-se na votação do Orçamento Suplementar, na generalidade. A decisão, ao que disseram à Renascença fontes sociais-democratas, já foi comunicada pelo líder à restante direção.

O grupo parlamentar do PS também já está, ao que a Renascença sabe, a trabalhar no debate desta quarta-feira com a indicação de que o PSD vai abster-se.

Este é o cenário há muito dado como provável, tendo em conta que Rui Rio sempre disse que não seria um obstáculo ao Orçamento Suplementar.

Para o líder do PSD, o que era essencial era que esta alteração ao Orçamento do Estado, que será discutida e votada na generalidade esta quarta-feira, não tivesse qualquer medida estrutural.

Rio entende que este é um Orçamento Suplementar necessário tendo em conta a pandemia de Covid-19 e essa mesma posição foi defendida na Renascença já esta semana por David Justino, um dos seus vice-presidentes.