​Alojamento local. “Milagre” na gestão da Covid-19 pode “dar vantagem” a Portugal

O presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), Eduardo Miranda, acredita que o país conseguiu passar uma imagem positiva da gestão da pandemia de Covid-19 e que essa fama, o “milagre português” como alguma imprensa estrangeira apelidou, pode trazer a Portugal uma “vantagem competitiva” na hora da retoma do turismo internacional.



Em entrevista à Renascença, Eduardo Miranda reconhece que já há alguns sinais de retoma nas zonas balneares, mas nos centros urbanos ainda não há qualquer luz ao fundo do túnel.

Ainda assim, mantém o otimismo. O presidente da associação acredita que o momento pode ser uma oportunidade para os turistas descobrirem novas zonas do país.

Apesar do otimismo, Eduardo Miranda garante que este vai ser “um ano duríssimo”, pede mais apoios para o setor, nomeadamente “apoios a fundo perdido”, numa crise que estima vai prolongar-se por muitos meses.

Três meses depois do início da pandemia de Covid-19 em Portugal e nas vésperas do verão chegar, como está o setor do alojamento local?

Neste momento temos sinais distintos de acordo com os tipos de destino. Por um lado nas zonas de praia já existe aqui alguma procura, alguma luz ao fundo do túnel. Não é, naturalmente, semelhante ao que era nos outros anos. São turistas nacionais, alguns que já faziam férias no país e outros que provavelmente este ano vão optar por fazer aqui. Isso já vai criar alguma esperança de alguma retoma nestas regiões.

Nos centros urbanos e outros destinos ainda não se pode falar sequer em retoma. Há reservas muito raras e pontuais. Aguarda-se a retoma das ligações aéreas e ver até que ponto as pessoas estão disponíveis para viajar. Sabemos que, se isso acontecer, vai acontecer de uma forma muito lenta e gradual, aqui na Europa. Alguns mercados que eram importantes, como os Estados Unidos, o Brasil, o Canadá, de longo curso vão estar mais parados por algum tempo. Há aqui sinais diferentes.

Há também um outro sinal interessante que é o interesse grande por propriedades isoladas, no interior. No fundo, é quase os portugueses a descobrirem determinadas zonas do país e optarem por propriedades que garantam algumas infraestruturas. Normalmente, pedem piscina por causa do verão.

Consegue quantificar esse interesse por propriedades isoladas?

Não. Para já, não havia indicadores no passado de zonas do interior, porque são zonas muito dispersas. Também estamos a falar muitas vezes de propriedades que tinham uma ocupação não muito grande, mais sazonal e que eram ocupadas quando os proprietários não estavam a usar.

Não era um segmento que tinha antes um significado grande no alojamento local. É uma novidade de interesse que é bom para o país e para o turismo, mas que ainda não se pode dizer que tenha uma relevância económica.

Estamos a falar de que zonas?

Já tínhamos uma procura por vivendas nas zonas de praia, no Algarve e na Costa, por exemplo. No entanto, como também não há uma oferta assim tão grande de vivendas com estas características, algumas famílias, na procura de alternativas, começaram a explorar no Alentejo e na Costa Vicentina, mas também no norte e centro. A grande questão que se coloca sempre é que, no verão, com as temperaturas mais altas, querem algum tipo de contacto com água, por isso está a ser bastante valorizado quando há uma piscina envolvida.

Como digo, não há uma oferta assim tão grande, mas como o país é pequeno também e a oferta é mais reduzida, as pessoas estão disponíveis para viajar uma, duas ou três horas, e praticamente estão em qualquer ponto do país, por isso, nem sequer é uma zona específica.

E neste momento como vê o futuro do alojamento local?

Os sinais que estão a ser dados agora é que, mesmo nas zonas onde começa a haver uma procura por parte de turistas nacionais, vai haver uma queda de reserva e faturação muito significativa, talvez menos de metade do que era o período homólogo do ano passado. Nas zonas de centros urbanos, esta queda de março a março pode ser ainda mais significativa, com 50, 60 ou até 70% menos de faturação.

Isso significa que isto coloca um desafio gigantesco de sobrevivência para muitos operadores de alojamento local. O que a maior parte está a tentar fazer é criar um “plano B” para se aguentarem até que haja uma retoma mais sólida, mais para o final do ano, início do ano que vem ou, nalguns casos, até na Páscoa, depois do inverno.